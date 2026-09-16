Крупнейшая в Африке выставка вооружений и авиационной техники Africa Aerospace and Defence 2026 (AAD 2026) начала работу в ЮАР на территории базы ВВС Waterkloof в городе Центурион вблизи столицы страны Претории, передает ТАСС. Она проводится в 13-й раз.

«В выставке принимают участие 33 страны и 287 компаний из Африки, Азии, Европы, а также Северной и Южной Америки», — сообщила министр обороны и по делам ветеранов ЮАР Анджелина Мочекга.

В 2026 году выставка проходит под девизом «Окно в Африку для оборонного и аэрокосмического партнерства». В фокусе AAD 2026 находятся инновации в сфере беспилотных систем, кибербезопасности и искусственного интеллекта для оборонного сектора. «Особое внимание в мире сейчас привлекают беспилотные системы, которые переросли рамки узкоспециализированной ниши и стали ключевым элементом современной военной авиации, а также одним из самых быстрорастущих направлений в оборонной и аэрокосмической отраслях, — заявила Мочекга. — Их стремительное развитие меняет подходы вооруженных сил к планированию, подготовке и инвестированию, открывая при этом новые возможности для инноваций, сотрудничества и технологического прогресса как на континенте, так и за его пределами». Свои беспилотники в ЮАР привезли ведущие мировые производителей, в том числе из РФ, КНР и Турции.

На полях выставки пройдут закрытые двусторонние переговоры военных делегаций и министров обороны, в ходе которых будут обсуждаться крупные контракты на закупку вооружений и техники. Одновременно состоятся международные симпозиумы и демонстрации тактического оружия для потенциальных заказчиков.

Устроителями AAD 2026 являются Минобороны ЮАР, национальная Корпорация по вооружениям, Ассоциация коммерческой авиации и Ассоциация аэрокосмической, морской и оборонной промышленности страны. Выставка, которая проводится один раз в два года, завершит свою работу 20 сентября.