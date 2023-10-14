В рамках продолжающегося в столице Азербайджана Бакинского джаз-фестиваля 14 октября состоялось открытие выставки заслуженного художника Эльдара Гурбанова, сообщает АЗЕРТАДЖ.

«Джаз – моя любимая тема. Я занимаюсь ею очень давно. Можно сказать, что с начала своего творчества. Очень люблю джаз и всегда старался делать какие-то джазовые композиции. Когда меня пригласили участвовать в этой выставке, я обрадовался, потому что были уже кое-какие работы. К тому же за полгода я подготовил дополнительно еще работ 15-20. Я очень рад, что это выставка состоялась», — отметил художник.

Бакинский джаз-фестиваль был основан в 2005 году выдающимся джазовым музыкантом, заслуженным артистом Азербайджана Раином Султановым и в этом году проводится в 18-й раз. Фестиваль завершится 15 октября.