Большая книжная выставка под названием «Джафар Джаббарлы – 125» открылась в Азербайджанской национальной библиотеке имени М.Ф.Ахундзаде по случаю 125-летия со дня рождения выдающегося драматурга.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на выставке представлены произведения автора и его переводы, а также книги о жизни и творчестве Джафара Джаббарлы на азербайджанском и иностранных языках.

Выставка продлится неделю.

Джафар Джаббарлы – выдающийся драматург, поэт, прозаик, театральный постановщик, переводчик, сценарист, журналист, режиссер, заслуженный деятель искусств, которому принадлежат исключительные заслуги в развитии азербайджанской литературы, культуры и искусства, родился 20 марта 1899 года в селении Хызы Бакинской губернии, в бедной крестьянской семье.

Свои первые стихи, рассказы и драмы Джафар Джаббарлы написал в 1915–1916 годах. В числе шедевров драматурга – «Верная Сария, или Смех сквозь слезы», «Увядшие цветы», «Насреддин Шах», «Траблисская война» («Звезда»), «Покорение Эдирны», «Бакинская война», «Айдын», «Севиль», «Октай Эльоглу», «Алмаз» и другие пьесы.