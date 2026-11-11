Россия и Украина после прошедших переговоров в Абу-Даби приблизились к миру, заявил помощник российского президента, глава делегации РФ Владимир Мединский в комментарии «Вестям».

«Мне кажется, да», — сказал Мединский, отвечая на вопрос, приблизились ли стороны к достижению мира.

При этом, указал он, очень многое зависит от всех участников процесса. «Многое зависит от Украины, позиции Соединенных Штатов, ну и от того, обретет ли разум Европа. В любом случае все те задачи, которые мы ставили, будут достигнуты», — обратил внимание Мединский.

Мединский прокомментировал публикации западных СМИ о том, что украинцы на переговорах якобы отказываются обсуждать территориальную тему.

«Европейские газеты пусть продолжают жить в мире своих иллюзий», – добавил глава российской делегации.

«Каждая пядь российской земли будет возвращена России». заявил Мединский.