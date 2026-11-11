Премьер-министр Италии Джорджа Мелони созвала экстренное совещание в Палаццо Киджи из-за серии анонимных сообщений о минировании школ по всей стране. Об этом пишет Il Messaggero.

Совещание назначено на 17:00 по бакинскому времени. В нем примут участие вице-премьеры Маттео Сальвини и Антонио Таяни, глава МВД Маттео Пьянтедози и министр обороны Гвидо Крозетто, заместитель секретаря президиума Совета министров Альфредо Мантовано, а также руководители спецслужб и Национального агентства по кибербезопасности.

Сообщения о бомбах получили около 300 школ, и, по словам министра образования Джузеппе Вальдитары, их число «будет расти». Учеников и персонал эвакуировали, саперы проводят проверки. Несколько дней назад аналогичное послание получили 280 директоров школ.

В письме, подписанном «Михаилом Антроповым, лидером вилайета Мизогинистан», говорится: «Мы пришли уничтожить вас. Мы устроим геноцид против итальянцев».

В сообщении упоминается «мощное взрывное устройство» в пластиковом пакете с дистанционным взрывателем, а также угроза в адрес премьера — якобы бомба заложена в двигателе ее автомобиля.

«Стратегия уже ясна: сеять террор или создавать беспокойство, для этого все слишком просто», — заявил Крозетто.

Вальдитара призвал не поддаваться панике, отметив, что «реальный риск практически отсутствует» и речь идет о кибератаке.