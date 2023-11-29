Армения созвала срочное совещание в рамках ЕАЭС из-за непринятия Россией некоторых ее грузов через КПП «Верхний Ларс».

Представители двух стран обсудят ситуацию с ввозом армянской продукции в Россию в рамках Евразийской экономической комиссии, сообщил министр экономики этой страны Ваан Керобян.

Накануне Россельхознадзор заявил, что фиксирует резкий рост поставок из Армении, зараженной вредителями продукции растениеводства.

В цветочной и плодоовощной продукции выявлены карантинные для стран ЕАЭС восточная плодожорка, вирус мозаики пепино, вирус коричневой морщинистости плодов томата, западный цветочный трипс.

Кроме того, обнаружены случаи превышения максимально допустимых уровней остаточного содержания пестицидов в томатах, клубнике, яблоках и винограде.