Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством после нарушения воздушного пространства со стороны Украины, передает канцелярия главы государства.

Армия страны сообщала, что он залетел со стороны Украины во время утренней ракетной атаки, и за ним следили по радам до потери сигнала. Официальной информации о судьбе этого объекта нет. Местные СМИ сообщали, что «ракета упала в городе Вожучин-Цукровня» в Томашевском уезде.

При этом в сообщении отмечено, что Дуда уже поговорил по телефону с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышом. Известно, что в воздушное пространство Польши со стороны Украины вошел неизвестный БПЛА, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров.