Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел служебное совещание.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

В совещании, состоявшемся в формате видеосвязи, принимали участие заместители министра, командующие видами войск (сил), начальники главных управлений, управлений и служб, командиры воинских частей и соединений, а также руководители Национального университета обороны и подведомственных ему специальных военно-учебных заведений.

Гасанов, отметив, что президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал армейское строительство в стране одним из приоритетных вопросов, довел до участников совещания задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим перед армией в связи с совершенствованием служебно-боевой деятельности и повышением боеспособности подразделений.

Министр обороны напомнил слова Верховного Главнокомандующего о том, что историческая победа открыла путь к мирным переговорам.

При этом на совещании были широко обсуждены сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе, в том числе регулярные обстрелы наших подразделений противником в последнее время и попытки осуществления разведывательных полетов над позициями Азербайджанской Армии при помощи беспилотных летательных аппаратов и дронов.

Министр поставил перед соответствующими должностными лицами конкретные задачи о готовности подразделений Азербайджанской армии оперативно реагировать на любые провокации и подчеркнул важность повышения бдительности при организации боевого дежурства.

На совещании также обсудили положительные результаты успешных реформ, проводимых в Азербайджанской Армии, реализованные и запланированные мероприятия на текущий год.

Подчеркнув важность расширения боевых возможностей и способностей войск, министр поручил поддерживать интенсивность военных учений, проводимых с учетом современного боевого опыта, и постоянно повышать их качество путем внедрения технологических инноваций. Были даны указания касательно деятельности, проводимой в направлении обеспечения кибербезопасности современных средств информационных технологий.

До внимания командного состава вновь были доведены требования об улучшении социально-бытовых условий и морально-психологической подготовки личного состава, материально-технического обеспечения подразделений, дислоцирующихся в районах со сложным рельефом местности, организации качественного питания и усилении контроля за строгим соблюдением правил безопасности.

Помимо этого, даны соответствующие указания по изучению личностно-психологических особенностей новобранцев, призванных на срочную действительную военную службу, чуткому отношению к процессу их адаптации и проявлению внимания к состоянию их здоровья.

Участники совещания подчеркнули важность регулярного проведения просветительских мероприятий с военнослужащими и регламентирования выполняемой ими деятельности в соответствии с требованиями уставов, были даны соответствующие поручения по обеспечению войск всеми видами резервов в соответствии с сезоном и подготовке к переводу вооружения и техники на весенне-летний режим эксплуатации.