Союз журналистов Азербайджана (СЖА) провел зональное совещание с журналистами, работающими в Аранском регионе. Как сообщает «Зеркало», мероприятие состоялось сегодня в Доме молодежи Мингячевира при организации телекомпании EL TV.

В центре обсуждения были процесс обновления Союза журналистов Азербайджана, текущее состояние региональных СМИ, потребности журналистов в профессиональной деятельности и перспективы дальнейшего сотрудничества.

В совещании приняли участие председатель Союза журналистов Азербайджана, заслуженный журналист Эльчин Шихлы, члены Рабочей группы СЖА, журналисты, осуществляющие деятельность в регионе, руководители средств массовой информации, представители телеканалов, новостных интернет-ресурсов и платформ социальных сетей.

В мероприятии приняли участие более 30 журналистов Аранского региона.

В ходе совещания выступили председатель СЖА, заслуженный журналист Эльчин Шихлы, члены Рабочей группы СЖА — директор телеканала «Qafqaz TV» Элтен Торечи, директор EL TV Игбал Мамедалиев, основатель и главный редактор портала «Ədəbiyyat və İncəsənət», заслуженный журналист Варис Йолчуев, лауреат Международной литературной премии «АЛАШ» Акбер Гошалы, заслуженный журналист Фарман Набиев, главный редактор журнала «Söz Odası» Эльшан Азим, основатель и главный редактор медиаструктуры «Kanal32» Ингилаб Ширинли, сотрудник газеты «Mingəçevir» Матанат Мамедова, региональный представитель газеты «Azərbaycan müəllimi» Айнур Араз, главный редактор сайта Dialoq.az Натиг Алисоев и другие участники, которые поделились своими мнениями и предложениями по обсуждаемым вопросам.

Выступавшие рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются региональные средства массовой информации, а также озвучили предложения относительно дальнейшей деятельности СЖА.

Особое внимание на мероприятии было уделено новым вызовам, стоящим перед современной журналистикой. Основными темами обсуждения стали возможности использования искусственного интеллекта, развитие среды социальных сетей, гражданская журналистика, борьба с дезинформацией, состояние рекламного рынка, сохранение доверия аудитории, профессиональная этика и защита прав журналистов.

В ходе встречи была особо подчеркнута важность обеспечения информационной безопасности государства. Было отмечено, что в современных условиях информационная безопасность является не только техническим вопросом, но и тесно связана с обеспечением общества достоверной информацией, защитой национальных интересов и укреплением профессиональной журналистики.

Отмечалось, что в последние годы глобальные медиакомпании и социальные платформы оказывают существенное влияние на национальное информационное пространство. Наряду с созданием новых возможностей эти платформы способствуют стремительному распространению фейковых новостей, манипулятивного контента, поверхностной информации и непрофессионального контента. В этих условиях значение профессиональной журналистики становится еще более весомым.

На совещании также было подчеркнуто, что региональным журналистам необходимо овладевать новыми знаниями и навыками. Отмечалось, что эффективное использование инструментов искусственного интеллекта, видеосъемка и монтаж, управление социальными сетями, формирование личного бренда, анализ данных, проверка фактов (fact-checking) и основы кибербезопасности сегодня относятся к числу ключевых профессиональных компетенций журналиста.

В своих выступлениях участники предложили укреплять профессиональную солидарность журналистов, расширять обмен знаниями и опытом, активнее продвигать региональные СМИ, а также создать устойчивый механизм сотрудничества между Союзом журналистов Азербайджана и местными журналистами.

Было подчеркнуто, что Союз журналистов Азербайджана продолжит оказывать поддержку профессиональному развитию региональных журналистов, содействовать их участию в обучающих программах, создавать условия для обмена новыми знаниями и опытом, а также способствовать более широкому представительству СМИ Аранского региона в общенациональном медиапространстве.

Встреча прошла в формате открытой дискуссии. Было отмечено, что озвученные предложения и инициативы будут учтены при формировании дальнейшей программы деятельности СЖА.

В завершение мероприятия вновь была подчеркнута важность выстраивания более тесного, эффективного и долгосрочного сотрудничества между Союзом журналистов Азербайджана и региональными средствами массовой информации.