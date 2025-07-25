МИД Камбоджи созвал экстренное совещание с главами зарубежных дипмиссий в Пномпене на фоне эскалации конфликта на границе с Таиландом. Об этом сообщает местная газета Khmer Times.

«В ответ на эскалацию напряженности на границе между Таиландом и Камбоджей Министерство иностранных дел сегодня утром проводит совещание со всеми послами в Камбодже», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, мероприятие направлено на рассмотрение причин конфликта между Камбоджей и Таиландом и поиск дипломатических решений кризиса в отношениях двух стран.