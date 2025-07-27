Камбоджа и Таиланд договорились о немедленном и безоговорочном прекращении огня при прямом посредничестве президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил 27 июля премьер-министр Камбоджи Хун Манет в своих соцсетях после состоявшегося вечером 26 июля телефонного разговора с Трампом.

По его словам, американский лидер выразил серьезную обеспокоенность в связи с человеческими жертвами конфликта и подтвердил свою приверженность миру. «Он не хочет видеть никакой войны или боевых действий, которые приведут к большему количеству смертей и ранений с обеих сторон», — написал Хун Манет, отметив, что президент США имеет опыт посредничества в мирных усилиях по всему миру.

Во время телефонного разговора камбоджийский премьер проинформировал американского лидера о том, что Пномпень «полностью согласен с предложением о немедленном и безоговорочном прекращении огня между камбоджийскими и таиландскими силами».

Трамп после разговора с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхамом Вечаячаем сообщил Хун Манету, что правительство Таиланда также согласилось с предложением о прекращении огня.