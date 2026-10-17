Власти Франции не планируют вводить чрезвычайное положение на фоне массовых беспорядков и столкновений в стране. Об этом заявил министр внутренних дел Лоран Нуньес в эфире телеканала BFMTV.

«Действительно, произошли очень серьезные нарушения общественного порядка, однако значительную часть подобных инцидентов удалось предотвратить. Поэтому нет, чрезвычайное положение мы вводить не будем», — приводит его слова телеканал.

При этом глава МВД признал, что материальный ущерб от произошедшего будет значительным.

Ранее телеканал сообщал, что общее число протестующих по всей стране превысило полмиллиона человек. В нескольких городах Франции, в том числе в Париже, Марселе, Ницце, Лионе и Лилле, произошли столкновения демонстрантов с полицией, беспорядки и погромы.

В начале октября во Франции в ходе протестов старшеклассников подожгли или разгромили 24 учебных заведения. Протестующие напали на 78 сотрудников системы образования. Из-за протестов встали от 400 до 500 учебных заведений. Митингующие выступают против нехватки учителей, перегруженного расписания и других проблем в сфере образования.