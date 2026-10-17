«Карабах» и «Нефтчи» сыграли вничью в драматичном матче восьмого тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу — 3:3.

Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

Гости открыли счет на 11-й минуте благодаря голу Густаво Клисмана. На 18-й минуте Алексей Кащук восстановил равновесие, однако на 34-й минуте Клисман оформил дубль и вновь вывел «Нефтчи» вперед.

На 52-й минуте Драголюб Савич увеличил преимущество гостей до двух мячей. «Карабах» сумел отыграться в концовке встречи: на 89-й минуте Реналдо Сефас сократил отставание, а на 90+5-й минуте Кади после углового установил окончательный счет — 3:3.

Отметим, что еще два мяча (по одному каждой команды) были отменены по ходу встречи после вмешательства VAR.

После этого матча «Карабах» набрал 17 очков и находится на третьем месте. В активе «Нефтчи» аналогичное количество баллов и вторая строчка.