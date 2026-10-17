Как сообщает Sky Sport, Дэвид Бекхэм может стать кандидатом в президенты Международной федерации футбола (ФИФА).

Голосование пройдет 18 марта 2027 года на конгрессе ФИФА в Рабате (Марокко), а прием заявок от кандидатов открыт до 18 ноября 2026 года.

Отмечается, что 51-летний англичанин готов согласиться на участие в выборах, если его об этом попросят. На данный момент европейские футбольные ассоциации активно ищут альтернативу действующему главе организации Джанни Инфантино.

Как отмечает издание, Бекхэм обладает необходимой для этой роли международной популярностью и авторитетом, а будучи миллиардером, его не заподозрят в стремлении обогатиться за счет ФИФА. Кроме того, подчеркивается, что он легко сможет софинансировать избирательную кампанию против Инфантино.

Ранее Бекхэм стал первым спортсменом-миллиардером, вошедшим в список самых богатых людей Великобритании по версии Sunday Times за 2026 год. Совокупное состояние Бекхэма и его жены Виктории оценивается в 1,185 млрд фунтов стерлингов ($1,6 млрд).

Бекхэм выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1993 по 2003 год. В составе команды он провел 394 матча и забил 85 голов. Игрок шесть раз становился чемпионом Англии (1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003), два раза обладателем Кубка Англии (1996, 1997) и побеждал в Лиге чемпионов в 1999 году. Он также выступал за испанский «Реал», американский «Лос- Анджелес Гэлакси», итальянский «Милан» и французский «ПСЖ». В составе сборной Англии он провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей. Бекхэм завершил карьеру футболиста в 2013 году.