Вооруженные столкновения произошли на границе Пакистана и Афганистана. По меньшей мере семь пакистанских военных погибли и шесть получили ранения, передает телеканал TOLO News со ссылкой на источник в сфере безопасности.

По его информации, военнослужащие двух стран вступили в бой в районе Данд-Патан афганской провинции Пактия вблизи линии Дюранда — не признаваемой Кабулом границы двух государств. В ходе столкновений были разрушены две вышки и уничтожена камера наблюдения пакистанских пограничных сил. Перестрелки в этом районе продолжаются, но их интенсивность уже снизилась, добавил собеседник телеканала.

По сообщению государственного телеканала исламской республики PTV, вооруженные силы Пакистана применили тяжелые вооружения в ответ на обстрел со стороны афганских военных.

«Армия Пакистана дала эффективный ответ с применением тяжелого вооружения на неспровоцированный обстрел со стороны афганских талибов в секторе Куррам», — говорится в публикации телеканала в X. По его информации, в результате атаки было уничтожено несколько укреплений ВС Афганистана.