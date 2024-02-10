Небольшой митинг в центре Афин перерос в столкновения протестующих, выступающих в поддержку Палестины, с греческой полицией. Об этом сообщает портал Newsbreak.
На акцию в защиту арабов собрались представителей нескольких профсоюзов и партий левого толка, например, Организация коммунистов-интернационалистов Греции.
Они вывесили транспарант «Ввести санкции и блокаду Израиля, пока он не прекратит оккупацию», а позже разбили стеклянные двери ресторана «Макдональдс» на углу улицы Эрму и площади Синтагма.
«Несколько человек вошли в ресторан, за ними направились полицейские, в то же время для разгона протестующих был применен слезоточивый газ», — рассказали журналисты.
В итоге силовики задержали двух человек. О серьезно пострадавших на акции не сообщается.