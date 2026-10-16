Азербайджан определил спортсменов, которые выступят на летних юношеских Олимпийских играх в столице Сенегала Дакаре. Национальная команда будет представлена 13 участниками в восьми видах спорта.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Национальном олимпийском комитете Азербайджана сообщили, что в состав делегации войдут 23 человека. Помимо спортсменов, в Дакар отправятся восемь тренеров, руководитель миссии и врач.
Состав сборной Азербайджана по видам спорта:
Пляжная борьба:
Гюнель Керимли (55 кг), Тунар Гулиев (70 кг), Нихад Сулейманлы (80 кг), Эльгюн Керимли (90 кг).
Плавание:
Сулейман Исмаилзаде, Марьям Джавадова.
Таэквондо:
Захра Исаева (44 кг), Адиль Казымлы (73 кг).
Бокс:
Гюляр Гусейнова (51 кг).
Фехтование:
Аббас Гусейнов.
Шоссейный велоспорт:
Нихад Худоев.
Дзюдо:
Ибрагим Талыбов (55 кг).
Легкая атлетика:
Даниил Шуваев.
Отметим, что церемония открытия юношеских Олимпийских игр состоится 31 октября, а закрытие запланировано на 13 ноября.