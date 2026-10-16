Азербайджан определил спортсменов, которые выступят на летних юношеских Олимпийских играх в столице Сенегала Дакаре. Национальная команда будет представлена 13 участниками в восьми видах спорта.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Национальном олимпийском комитете Азербайджана сообщили, что в состав делегации войдут 23 человека. Помимо спортсменов, в Дакар отправятся восемь тренеров, руководитель миссии и врач.

Состав сборной Азербайджана по видам спорта:

Пляжная борьба:

Гюнель Керимли (55 кг), Тунар Гулиев (70 кг), Нихад Сулейманлы (80 кг), Эльгюн Керимли (90 кг).

Плавание:

Сулейман Исмаилзаде, Марьям Джавадова.

Таэквондо:

Захра Исаева (44 кг), Адиль Казымлы (73 кг).

Бокс:

Гюляр Гусейнова (51 кг).

Фехтование:

Аббас Гусейнов.

Шоссейный велоспорт:

Нихад Худоев.

Дзюдо:

Ибрагим Талыбов (55 кг).

Легкая атлетика:

Даниил Шуваев.

Отметим, что церемония открытия юношеских Олимпийских игр состоится 31 октября, а закрытие запланировано на 13 ноября.