Азербайджанская женщина-борец Мария Стадник (50 кг) завоевала лицензию на летние Олимпийские игры-2024 в Париже.

Как сообщает Report, 35-летнняя спортсменка успешно выступила на Всемирном олимпийском квалификационном турнире в Стамбуле.

В поединке за лицензию М.Стадник встретилась с итальянкой Эммануэлой Лиуччи. Член сборной Азербайджана одолела свою соперницу со счетом 10:0 и получила лицензию на ОИ Париж-2024.

Ранее три члена сборной Азербайджана по греко-римской борьбе, Мурад Мамедов (60 кг), Рафик Гусейнов (87 кг) и Сабах Шариати (130 кг), получили лицензии в первый день соревнований.