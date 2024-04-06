Шестого апреля азербайджанская спортсменка Мария Стадник вышла в полуфинальный поединок Европейского квалификационного олимпийского турнира по борьбе, проходящего в Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступавшая в весовой категории до 50 кг борчиха встретилась с украинкой Оксаной Ливач.

Проиграв сопернице со счетом 2:4, Мария Стадник не смогла получить лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Следует напомнить, что в числе других азербайджанских спортсменок, вступивших сегодня в борьбу, были Эльнура Мамедова (53 килограмма), Биргуль Солтанова (62 килограмма) и Элис Манолова (68 килограммов). После поражения в 1/4 финала без лицензии осталась и Жаля Алиева (57 килограммов).