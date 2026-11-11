В Бакинском дворце спорта состоялась церемония открытия чемпионата Европы по дзюдо среди спортсменов с нарушениями слуха, который впервые проходит в Азербайджане.

Как передает İdman.Biz, на церемонии выступили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Дефлимпийского комитета Азербайджана Анар Байрамов и глава Европейской организации спорта глухих (EDSO) Иосиф Ставракакис.

В рамках церемонии прошла шоу-программа с участием танцоров и певицы Самиры Эфенди. Кроме того, для зрителей провели небольшой урок языка жестов.

Затем начались финальные поединки дня.

Напомним, что чемпионат, организованный Дефлимпийским комитетом Азербайджана, проводится в стране впервые. В соревнованиях принимают участие около 80 сильнейших спортсменов из 12 стран. Турнир завершится завтра, 12 ноября.