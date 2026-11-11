Человечество сегодня переживает один из самых серьезных климатических кризисов в истории, в том числе из-за стремления к чрезмерному потреблению. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии двухдневного саммита лидеров стран в рамках проходящей в Анталье конференции ООН по климату (COP31).

«Мы сталкиваемся с серьезными проблемами, начиная от глобального потепления и утраты биоразнообразия и заканчивая чрезмерным потреблением природных ресурсов, угрозой продовольственной безопасности и разрушительными климатическими явлениями», — сказал Эрдоган.

По его словам, у человечества нет другого неба, другой земли, других морей, океанов или лесов. «Однако сегодня человечество переживает один из самых глубоких экзистенциальных кризисов в своей истории, отчасти из-за ненасытного стремления к чрезмерному потреблению», — отметил турецкий лидер.

31-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31/КС-31) проходит в турецкой Анталье с 9 по 20 ноября. В ней принимают участие лидеры и представители 102 стран.