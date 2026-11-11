Пропалестинские демонстранты бросили пакеты с молоком в экс-президента США Джо Байдена и его жену Джилл во время их посещения Тринити-колледжа в Дублине. Об этом 10 ноября сообщила газета The Telegraph.

По ее информации, протестующие также скандировали лозунги «Позор», «Твои руки в крови», а также «Геноцидный Джо». Один из демонстрантов выкрикнул: «Мы не будем причастны к геноциду. Джо Байдену запрещено находиться в этом кампусе».

Ранее израильский переговорщик Гершон Баскин рассказал газете The Times, что условия соглашения о прекращении огня в секторе Газа были готовы еще при администрации Байдена в Вашингтоне, однако они не были одобрены Израилем. Американская сторона также не восприняла всерьез предложенный проект сделки.