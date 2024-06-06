Президент Джо Байден уже является самым старым руководителем в Белом доме и при этом намерен остаться там на второй срок. Но, по словам некоторых людей, которые встречались с ним на закрытых совещаниях в последние месяцы, президент порой вел себя странно — «вешал» длинные паузы, по-разному представлял аргументы, испытывал сложности с изложением своей позиции. Об этом пишет The Wall Street Journal, которая в течение нескольких месяцев поговорила на эту тему более чем с 45 людьми.

В президентской администрации высказывания о слабости Байдена называют происками политических оппонентов. Последний годовой медосмотр показал, что он способен выполнять президентские обязанности, и проверять его умственные способности нет необходимости, заявили в Белом доме.

О якобы имеющихся у президента проблемах в большинстве своем рассказывали республиканцы, хотя и по мнению некоторых демократов в различных беседах возраст Байдена все же давал себя знать. (moscowtimes.ru)