С полуночи 8 сентября в Иране вдвое выросла цена на бензин по третьему, так называемому свободному тарифу, который применяется после исчерпания лимита по топливной карте. Если ранее литр стоил 50 тыс. риалов, то теперь — 100 тыс. Первые два тарифа не изменились: 15 тыс. и 30 тыс. риалов за литр. Формально Тегеран изменил лишь один из трёх уровней цен, однако фактически сделал ещё один шаг к пересмотру всей модели субсидирования топлива.

Новый тариф применяется после превышения лимита в 110 литров в месяц и, по оценкам, затрагивает около 15% потребителей. В отличие от шоковой реформы 2019 года, власти не повышают стоимость бензина для всех, а делают дороже сверхлимитное потребление. Это позволяет сохранить льготные тарифы для большинства и одновременно создать стимул экономить топливо.

Проблема, однако, значительно шире бензина. Иран столкнулся с последствиями модели, в которой государство десятилетиями удерживало цены искусственно низкими, компенсируя населению часть экономических издержек через масштабные субсидии. Такая система действительно снижает социальную нагрузку, но одновременно искажает спрос, поощряет чрезмерное потребление и увеличивает расходы государства.

Отсюда главный парадокс: одна из крупнейших нефтяных держав мира испытывает нехватку бензина. Причина не в отсутствии сырья, а в сочетании санкций, ограниченных инвестиций, проблем с модернизацией нефтепереработки и высокого внутреннего спроса. Значительная часть автопарка отличается низкой топливной эффективностью, а десятилетия дешёвого бензина практически не создавали стимулов для изменения этой структуры.

В последние месяцы внутреннее потребление достигало примерно 145 млн литров в сутки при производстве около 122 млн. Разрыв между спросом и предложением превращает субсидируемое топливо из инструмента социальной политики в источник системного дефицита. Дополнительным фактором остаётся контрабанда: огромная разница между внутренней и внешней стоимостью бензина создаёт устойчивый стимул для нелегального вывоза, превращая часть государственных субсидий в доход посредников.

Поэтому Тегеран вынужден переходить от политики дешёвого топлива к более рациональному распределению ресурса. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил о намерении постепенно отказаться от субсидирования импортируемого бензина в рамках перестройки системы ценообразования. Это указывает на более масштабный процесс, чем простое повышение одного тарифа.

В идеале такая реформа должна означать переход от субсидирования товара к поддержке человека. Универсально дешёвый бензин получают и те, кому действительно необходима социальная помощь, и те, кто потребляет топливо сверх нормы. Адресная поддержка позволила бы защитить наиболее уязвимые группы, одновременно убрав стимул к чрезмерному расходованию ресурса. Но такой переход требует работающего механизма компенсаций и доверия к государству — особенно в условиях высокой инфляции и падения покупательной способности.

Экономическая необходимость при этом сталкивается с политическим риском. Дешёвый бензин давно стал частью негласного социального договора между государством и населением, поэтому изменение тарифов воспринимается гораздо болезненнее обычного роста цен. Опыт ноября 2019 года это подтвердил: резкое повышение стоимости топлива спровоцировало масштабные протесты, после чего власти применили силу для их подавления. Именно поэтому нынешняя схема выглядит максимально осторожной: Тегеран сначала повышает цену только для наиболее интенсивных потребителей и проверяет реакцию общества.

Но точечная мера не отменяет более широких последствий. Рост стоимости топлива увеличивает транспортные и логистические расходы, которые затем могут переходить в цены товаров и услуг. В условиях инфляции около 67% такой эффект способен оказаться значительно шире тех 15% населения, которых непосредственно касается третий тариф.

При этом внутренние проблемы всё труднее отделить от внешней политики Ирана. Санкции, ограничения на экспорт нефти, дефицит валюты и проблемы с доступом к инвестициям и технологиям сокращают возможности государства компенсировать внутренние дисбалансы за счёт внешних доходов. В результате экономическая неэффективность становится уже не только проблемой бюджета, но и фактором национальной устойчивости.

Для Тегерана это принципиальный вызов. Страна стремится сохранять самостоятельность во внешней политике, противостоять давлению США и удерживать влияние в регионе. Однако продолжительное финансирование неэффективных субсидий означает, что значительные ресурсы расходуются на поддержание модели, которая сама производит дефицит. Чем меньше у Ирана внешнего экономического пространства, тем выше цена такой политики.

Поэтому экономическая реформа постепенно превращается в элемент внешнеполитической стратегии. Сокращение неэффективных субсидий, повышение энергоэффективности, модернизация нефтепереработки и обновление транспортной системы нужны Тегерану не только для сокращения бюджетных расходов. Они должны повысить устойчивость экономики к санкциям и уменьшить зависимость государства от решений внешних игроков.

Одновременно Ирану приходится расширять пространство для экономического манёвра за пределами внутреннего рынка. Здесь возрастает значение региональных связей, в том числе с Азербайджаном. Речь идёт не о приграничной торговле, а об энергетике и инфраструктуре. В начале сентября Баку и Тегеран вновь обсуждали сотрудничество в нефтегазовой сфере, транзитные проекты и развитие транспортных связей. Параллельно сохраняется интерес к более широкому энергетическому взаимодействию: через Азербайджан Иран может участвовать в формировании регионального контура обмена электроэнергией с Россией.

Для Тегерана это имеет значение именно в условиях санкционного давления. Чем сложнее доступ к глобальным рынкам, капиталу и финансовой инфраструктуре, тем ценнее становятся региональные экономические маршруты. Азербайджан в этой конструкции не может заменить Ирану мировые рынки, но способен быть одним из элементов его энергетической и транспортной адаптации. Через развитие северного направления Тегеран получает дополнительные возможности для транзита, энергетического обмена и расширения экономических связей.

В этом смысле внутренняя реформа и региональная интеграция оказываются частью одного процесса. Внутри страны Иран вынужден сокращать неэффективное потребление, а за её пределами — искать новые возможности для торговли, транзита и энергетического сотрудничества. Это уже не временная реакция на дефицит бензина, а попытка приспособить экономическую модель к гораздо более жёстким внешним условиям.

Но повышение цен само по себе реформой не является. Если государство просто переложит стоимость дефицита на население, не меняя энергетику, транспорт, автопарк и систему социальной поддержки, оно получит дополнительную инфляцию без устранения причин кризиса. Более того, чрезмерно резкое сокращение субсидий способно ударить по потребительскому спросу и усилить социальное недовольство.

Поэтому следующий этап будет значительно важнее нынешнего повышения. Им может стать сокращение лимита в 110 литров, изменение второго тарифа и дальнейшее ограничение субсидий на импортное топливо. Здесь проходит главный политический рубеж. Пока дороже становится преимущественно избыточное потребление, последствия можно контролировать. Но если повышение начнёт затрагивать массового потребителя, экономическая реформа превратится в гораздо более серьёзное испытание для власти.

Иран оказался перед необходимостью менять модель, которая долго обеспечивала относительную социальную стабильность, но одновременно накапливала структурные дисбалансы. Внешнее давление лишь ускоряет этот процесс: у государства становится меньше возможностей финансировать прежний уровень внутренних субсидий, а стоимость сохранения старой системы постоянно растёт.

Двукратное повышение третьего тарифа поэтому следует рассматривать как тест сразу по нескольким направлениям. В экономике — способно ли государство сократить неэффективное потребление и бюджетную нагрузку. В социальной сфере — сможет ли оно компенсировать рост расходов наиболее уязвимым группам. Во внешней политике — хватит ли у Тегерана экономической устойчивости для сохранения самостоятельного курса.

Бензин в данном случае лишь симптом. Настоящий вопрос заключается в том, сможет ли Иран перейти от экономики постоянных субсидий к модели, в которой внутренние ресурсы используются эффективнее, а региональные связи расширяют пространство для экономического манёвра. Если Тегеран сумеет провести эту перестройку без нового социального взрыва, нынешнее повышение станет не началом кризиса, а первым признаком более глубокой экономической трансформации.

Заур Нурмамедов