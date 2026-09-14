Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты подписали шесть соглашений в рамках укрепления сотрудничества в сферах энергетики и технологий.

Как сообщает Report, церемония состоялась при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и советника по национальной безопасности ОАЭ Шейха Тахнуна бен Заида Аль Нахайяна.

В ходе церемонии были подписаны следующие документы: «Соглашение о сотрудничестве между компанией Abu Dhabi Future Energy Company — Masdar и AGEC с целью разработки проектов в области возобновляемой энергетики в Азербайджане», «Соглашение о стратегическом сотрудничестве между Азербайджанским инвестиционным холдингом и L»IMAD HOLDING COMPANY PJSC», «Соглашение между Закрытым акционерным обществом AzerGold и Terra Mining Ltd о совместной оценке и разведке минерально-сырьевого потенциала и рудных участков на территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики», «Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Азербайджанской Республики и GROUP 42 Holding Ltd по сотрудничеству в развитии инфраструктуры центров обработки данных, высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта в Азербайджанской Республике», «Договор акционеров между Министерством экономики Азербайджанской Республики (выступающим от имени Азербайджанской Республики) и XRG SGC LIMITED в связи с Закрытым акционерным обществом «Южный газовый коридор», а также «Утверждение завершения финансового закрытия по проекту Нефтчалинской солнечной фотоэлектрической электростанции мощностью 315 МВт между Министерством энергетики, SOCAR и Masdar».