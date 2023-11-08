Правительства Таджикистана и Ирана подписали несколько документов о сотрудничестве в ходе визита президента Ирана Эбрахима Раиси в Душанбе. Об этом сообщили в пресс-службе лидера Таджикистана Эмомали Рахмона.

«По итогам встречи и переговоров на высшем уровне между Таджикистаном и Ираном было подписано 19 новых документов», — говорится в сообщении.

После встречи Рахмон заявил журналистам, что в ходе переговоров лидеры Ирана и Таджикистана выразили удовлетворение сотрудничеством государств.

«Наши страны имеют множество возможностей для расширения и дальнейшего развития и укрепления кооперационных связей в различных сферах. <…> В ходе переговоров подписан новый пакет документов двустороннего сотрудничества <…> в сферах транспорта, науки и культуры, спорта, информационных технологий», — сказал президент Таджикистана.

По данным пресс-службы, главы государств подписали совместное заявление, а в их присутствии были подписаны меморандумы: о взаимопонимании по отмене визового режима, о перевозках через иранский порт Чабахар, о сотрудничестве между спасательными и антинаркотическими ведомствами двух государств, о сотрудничестве в области новых технологий и взаимодействии почтовых служб, министерствами образования и культуры, национальными олимпийскими комитетами и библиотеками, а также железнодорожными компаниями.

Кроме того, был подписан план реализации программы сотрудничества до 2030 года между Таджикистаном и Ираном.