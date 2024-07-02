По итогам переговоров между президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом было подписано 9 важных документов.

Как передает #, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Таджикистана.

Среди подписанных документов — программа сотрудничества между МИД двух стран на 2025-2026 годы; протокол о намерениях сотрудничества между Министерством промышленности и новых технологий Таджикистанв и Федеральным министерством морских дел Пакистанв по расширению сотрудничества в области экспорта и импорта промышленных товаров и продукции; Дополнительный Меморандум между Агентством гражданской авиации при правительстве Таджикистана и Администрацией гражданской авиации правительства Пакистана по предоставлению услуг воздушной связи и т.д.