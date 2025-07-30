Президент Ирана Масуд Пазешкиан посетит в августе Пакистан по приглашению премьер-министра Шахбаза Шарифа.

Об этом заявил советник президента Ирана по политическим вопросам Мехди Санаи.

По его словам, Пезешкиан прибудет в Пакистан 11 августа.

В рамках визита запланированы официальные встречи и переговоры с представителями пакистанского правительства, а также культурной и деловой элиты страны.

«Визит направлен на дальнейшее развитие отношений между Ираном и Пакистаном, которые охватывают политическую, экономическую, религиозную и культурную сферы. Особое внимание будет уделено вопросам регионального и приграничного сотрудничества, укреплению гуманитарных и экономических связей, а также расширению товарооборота, который в настоящее время превышает $3 млрд», — сказал Санаи.