Таджикистан и Азербайджан подписали 7 документов о сотрудничестве.

Как сообщает в понедельник Trend, документы были подписаны в ходе бизнес-форума «Азербайджан-Таджикистан» в Баку.

В частности, были подписаны следующие документы:

1. Меморандум о сотрудничесте между министерством промышленности и новых технологий Таджикистана и Anglo Asian Mining;

2. Меморандум о взаимопонимании между Государственным промышленно-экспортным банком Таджикистана «Саноатсодиротбонк» и Фондом развития предпринимательства Азербайджана;

3. Протокол о намерениях о сотрудничестве в сфере инноваций в сельском хозяйстве между Центром аграрных инноваций министерства сельского хозяйства Азербайджана и Государственным унитарным предприятием «Центр цифровизации и повышения квалификации кадров сельского хозяйства» министерства сельского хозяйства Таджикистана;

4. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между ОАО «Талко» и ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания»;

5. Меморандум о взаимопонимании между Конструкторским центром проектирования новых промышленных технологий при министерстве промышленности и новых технологий Таджикистана и ЗАО «Baku Steel Company»;

6. Меморандум о расширении сотрудничества между ООО «Авесто Групп» Таджикистана и ООО «Азкомпозит»;

7. Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между таджикской компанией «Tour TJ» и ООО «Turizm.az».