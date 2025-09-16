Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты подписали 14 документов, в том числе о строительстве двух контейнеровозов.

Как сообщает Report, документы были подписаны в Шуше в ходе встречи в расширенном составе президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Среди подписанных документов:

— Совместная декларация о всестороннем стратегическом партнёрстве;

— Меморандум о сотрудничестве в сфере организованного привлечения рабочей силы (Министерство труда и социальной защиты Азербайджана — Министерство по делам человеческих ресурсов и эмиратизации ОАЭ);

— Меморандум о сотрудничестве в транспортной сфере (Минцифры и транспорта Азербайджана — Минэнерго и инфраструктуры ОАЭ);

— Меморандум о сотрудничестве в энергетике (Минэнерго Азербайджана — Минэнерго и инфраструктуры ОАЭ);

— Меморандум о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Азербайджана и Федеральной прокуратурой ОАЭ;

— Меморандум о сотрудничестве в медиа-сфере (Государственное агентство по рекламе Азербайджана — Медиа-совет ОАЭ);

— Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма (Госагентство по туризму Азербайджана — Министерство экономики и туризма ОАЭ);

— Меморандум о создании совместного бизнес-совета (Агентство по развитию МСП Азербайджана — Федерация торгово-промышленных палат ОАЭ);

— Меморандум о сотрудничестве в зелёной энергетике (Минэнерго Азербайджана — компания Masdar);

— Меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта (Минцифры и транспорта Азербайджана — компания Presight);

— Контракт между Бакинским судостроительным заводом и компанией Abu Dhabi Ports о строительстве и продаже двух контейнерных судов;

— Меморандум о внедрении искусственного интеллекта в образовании (Минобрнауки Азербайджана — компания Presight);

— Меморандум о сотрудничестве в инвестиционной сфере (Минэкономики Азербайджана — компания XRQ по Южному газовому коридору);

— Меморандум о капитализации банка «Азер-Тюрк Банк» (Азербайджанский инвестиционный холдинг — компания ADQ).