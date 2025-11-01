Президент Молдовы Майя Санду призывает ЕС к ясности в отношении процесса вступления ее государства на фоне венгерской блокады движения Украины в Евросоюз, от чего страдает и Кишинев.

Такое мнение Санду высказала в заявлении для Euronews, сообщает «Европейская правда».

По словам молдавского президента, с момента официального начала переговоров с ЕС в июне 2024 года Молдова «продемонстрировала решимость и выполнила свои обязательства».

«Сейчас нам нужно постоянное взаимодействие и ясность со стороны ЕС, чтобы расширение оставалось стратегическим приоритетом и чтобы сохранить импульс для тех, кто выполняет свои обязательства», – заявила Санду.

Она изложит свои ожидания от ЕС на саммите по вопросам расширения в следующий вторник в Брюсселе – в тот же день, когда Европейская комиссия намерена похвалить усилия Кишинева по интеграции в своей ежегодной оценке стран-кандидатов.

Молдова оказалась в заложниках венгерского вето на заявку Украины о членстве в Евросоюзе. Кишинев подал заявку на вступление в ЕС почти одновременно с Киевом в 2022 году, и с тех пор обе страны связаны между собой.

Молдова и Украина готовы открыть первый кластер переговоров о вступлении, известный как «Основы». ЕС до сих пор воздерживался от разделения заявлений о членстве двух стран, опасаясь, что такой раскол подорвет позиции Киева.

Санду заявила Euronews, что членство Молдовы «приобрело более глубокое значение» после начала полномасштабной войны в Украине.

«На протяжении многих лет наш европейский путь был направлен на развитие – модернизацию нашей страны, доступ к рынку ЕС и укрепление экономики. Теперь это также путь безопасности и стабильности», – заявила Санду.

«Молдова может выжить и укрепиться как демократия только в составе ЕС», – добавила она.