Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин готовил в этом году государственный переворот в Молдове, а сейчас в страну из Москвы ввозят наличные и выпущенные в Дубае банковские карты, чтобы подкупить избирателей и добиться прихода к власти пророссийских сил. Об этом в интервью Financial Times рассказала президент Майя Санду.
В марте молдавские власти арестовали члена «Вагнера» и обвинили его в провоцировании беспорядков. По словам Санду, вагнеровцы хотели организовать протесты, которые бы переросли в насильственные действия. «По имеющейся у нас информации, этот план готовила команда» Пригожина, сказала президент FT: «Ситуация очень драматичная, и мы вынуждены защищаться».
Россия также пыталась использовать энергетический шантаж, поскольку «Газпром» был единственным поставщиков газа для страны. Но в начале недели министр энергетики Молдовы Виктор Парликов заявил, что Кишинев нашел более дешевое топливо у альтернативных поставщиков в Европе и больше не будет закупать его у «Газпрома».
Санду заняла пост президента в конце 2020 г. и взяла курс на сближение с Евросоюзом. В прошлом году Молдова стала кандидатом на вступление в ЕС; до конца года, как ожидается, в Брюсселе должны принять решение о начале официальных переговоров по поводу ее присоединения к блоку. Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Молдовой, как и Украиной, и странами Балтии, руководят «западные спонсоры».
Россия усиливает давление на Молдову, говорит Санду:
«Они пытались сделать это с помощью энергоресурсов – не получилось. Пытались сбросить правительство – не получилось. Теперь они пытаются организовать масштабное вмешательство в наши выборы, используя много денег».
В ноябре в Молдове пройдут местные выборы, и, по словам Санду, Россия специально старается провести своих кандидатов, чтобы укрепить позиции в преддверии президентских выборов в 2024 г. и парламентских – в 2025 г. Спецслужбы Молдовы выявили не менее 20 млн евро, переведенных в страну для финансирования политической активности, реальная же цифра наверняка больше, говорит президент. Деньги ввозятся самыми разными способами: «Мы уже какое-то время наблюдаем, как молдован отправляют самолетами в Москву через Грузию, а потом эти люди ввозят с собой по 10 000 евро. Мы видим, как привозят банковские карты, выпущенные в Дубае. Они раздают тысячи карт <…> людям, которых хотят подкупить».
Иногда, по словам Санду, деньги заводятся в Молдову и через европейские страны, поэтому на конференции лидеров ЕС в Гранаде на этой неделе она попросила их ужесточить надзор, чтобы не допустить «незаконного российского финансирования». (moscowtimes.ru)