Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин готовил в этом году государственный переворот в Молдове, а сейчас в страну из Москвы ввозят наличные и выпущенные в Дубае банковские карты, чтобы подкупить избирателей и добиться прихода к власти пророссийских сил. Об этом в интервью Financial Times рассказала президент Майя Санду.

В марте молдавские власти арестовали члена «Вагнера» и обвинили его в провоцировании беспорядков. По словам Санду, вагнеровцы хотели организовать протесты, которые бы переросли в насильственные действия. «По имеющейся у нас информации, этот план готовила команда» Пригожина, сказала президент FT: «Ситуация очень драматичная, и мы вынуждены защищаться».

Россия также пыталась использовать энергетический шантаж, поскольку «Газпром» был единственным поставщиков газа для страны. Но в начале недели министр энергетики Молдовы Виктор Парликов заявил, что Кишинев нашел более дешевое топливо у альтернативных поставщиков в Европе и больше не будет закупать его у «Газпрома».

Санду заняла пост президента в конце 2020 г. и взяла курс на сближение с Евросоюзом. В прошлом году Молдова стала кандидатом на вступление в ЕС; до конца года, как ожидается, в Брюсселе должны принять решение о начале официальных переговоров по поводу ее присоединения к блоку. Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Молдовой, как и Украиной, и странами Балтии, руководят «западные спонсоры».

Россия усиливает давление на Молдову, говорит Санду:

«Они пытались сделать это с помощью энергоресурсов – не получилось. Пытались сбросить правительство – не получилось. Теперь они пытаются организовать масштабное вмешательство в наши выборы, используя много денег».