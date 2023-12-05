Находящийся в грузинской тюрьме бывший президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили заявил, что его отравили тем же веществом, что и ряд высокопоставленных сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и супругу руководителя ГУР Кирилла Буданова Марианну Буданову. Об этом Саакашвили написал в письме основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону.

«Меня в прошлом году отравили в тюрьме абсолютно тем же веществом, что Марианну Буданову и ГУРовцев. Видимо, я проглотил солидную дозу, так как чуть не умер и много месяцев был в тяжелейшем состоянии, и в принципе до сих пор многие симптомы у меня на лицо», – подчеркнул Саакашвили.

Он также добавил, что ФСБ РФ контролирует грузинские спецслужбы, поэтому им было несложно его отравить.

«Вообще стиль у соседей один и тот же. Меня сравнительно легко было достать, так как ФСБ контролирует спецслужбы [основателя правящей сейчас в Грузии партии «Грузинская мечта» Бидзины] Иванишвили», – отметил Саакашвили.