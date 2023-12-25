В России снова заочно «арестовали» руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. На этот раз его обвиняют в совершении 104 терактов.

В частности, россияне обвиняют Буданова по двум эпизодам: «теракт группой лиц со значительными убытками» и еще один «теракт группой лиц». Решение вынес Басманный суд Москвы, передает ТАСС.

Этот заочный «арест» по отношению к руководителю украинской разведки является уже вторым. Так, в апреле 2023 года его заочно «арестовал» Лефортовский суд по делу о взрыве на Крымском мосту.