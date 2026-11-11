Mazda подтвердила, что снимает с производства Mazda 2, которую на рынке заменит кроссовер CX-3 нового поколения. Машина станет начальным уровнем Mazda вместо Mazda 2. Это следует из отчета компании за 2026 год, пишет CarScoops.

Главный технический директор Рюичи Умесита сообщил, что в 2027 году CX-3 следующего поколения выйдет на рынки Японии и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Возможно, автомобиль появится в Европе, но в Северной Америке начальной моделью, скорее всего, останется CX-30.

CX-3 получит мягкую гибридную силовую установку, но технические характеристики пока держатся в секрете. Эскизы предполагают, что CX-3 позаимствует некоторые элементы у более крупного CX-5, но будет выглядеть массивнее и спортивнее. Ожидаются современные информационно-развлекательные системы и помощники водителя.

Как и нынешнее поколение, новый CX-3 будут выпускать на заводе AutoAlliance Thailand после инвестиций в 5 миллиардов таиландских бат.

Информация о том, что Mazda прекратит производство текущих Mazda 2 и CX-3 до конца 2026 года, появлялась и ранее. Несмотря на это, австралийское подразделение Mazda продолжит предлагать Mazda 2 в местных дилерских центрах. Представитель Mazda Australia заявил, что продажи будут идти «в течение длительного времени», пока позволяют заводские запасы.