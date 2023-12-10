Звезда американской бейсбольной лиги МЛБ японец Сёхей Отани в субботу, 9 декабря, договорился о рекордном 10-летнем контракте на сумму $700 млн с клубом «Лос-Анджелес Доджерс».

«Это уникальный, исторический контракт для уникального, исторического игрока», – заявил его агент Нез Балело.

По общей стоимости это самый большой контракт в истории профессионального спорта, указывает Time. Предыдущий рекорд принадлежал футболисту Лионелю Месси, заработавшему $674 за последние четыре сезона в Барселоне (хотя в пересчете на год зарплата Месси, конечно, больше).

Контракт Отани на 64% больше предыдущего рекорда бейсбола – 12-летнего соглашения Майка Траута с Лос-Анджелес Эйнджелс на сумму $426,5 млн, а его средняя зарплата будет вдвое выше, чем в предыдущем клубе (Лос-Анджелес Эйнджелс, где он провел шесть лет). У шести клубов МЛБ общий бюджет на зарплаты меньше, чем будет зарабатывать Отани за год.

Японца, которому еще нет и 30 лет, уже сейчас называют одним из лучших игроков в истории американского бейсбола. Его дважды признали самым ценным игроком лиги в 2021 и 2023 годах, а в 2022 он занял второе место.

«Об этом уже говорили раньше, но стоит повторить: сравнение Отани с Бэйбом Рутом – медвежья услуга для Отани. Никто не умел так хорошо и подавать, и бить одновременно, как Отани», — пишет Time.