Крупнейший в мире айсберг A23a направляется к Южному океану после 37 лет на мели. Об этом сообщает Reuters.

Площадь антарктического айсберга составляет почти четыре тысячи квадратных километров, что примерно в пять раз больше Нью-Йорка. Последние спутниковые снимки показывают, что глыба весом около триллиона тонн быстро дрейфует мимо северной оконечности Антарктического полуострова, чему способствуют сильные ветры и течения.

A23a, на котором ранее располагалась советская научная станция «Дружная-1», откололся от шельфа и сел на мель в 1986 году. Почему сейчас он пришёл в движение, точно неизвестно.

«Вероятно, со временем он немного истончился и приобрёл дополнительную плавучесть. Это позволило ему оторваться ото дна и попасть в океанические течения», – говорит гляциолог Оливер Марш из Британской антарктической службы.

Эксперты опасаются, что A23a вновь сядет на мель у острова Южная Георгия, что может создать проблему для антарктических животных. Миллионы тюленей, пингвинов и морских птиц размножаются на острове и кормятся в прилегающих к нему водах.

Впрочем, не исключено, что A23a развалится на более мелкие части, как это случилось с его предшественником A68. (svoboda.org)