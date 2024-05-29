В Антарктиде от шельфового ледника Бранта откололся огромный айсберг A-83. Его площадь составляет 380 квадратных километров, что сопоставимо с размерами города Хабаровска. Событие случилось 20 мая 2024 года.

Как передает #, об этом сообщается на сайте Европейского космического агентства (ЕКА).

Отделение A-83 от ледникового покрова стало третьим значительным происшествием такого рода в регионе за последние четыре года. Ему предшествовали образование айсберга A-74 в 2021 году и появление еще более крупной ледяной горы A-81 в 2023 году.

Рождение A-83 зафиксировали спутники наблюдения за Землей Copernicus Sentinel-1 ЕКА и Landsat-8 NASA.

В ЕКА уточнили, что образование огромных айсбергов в данном квадранте происходит из-за ослабления соседнего Макдональдского ледника.

Ученые отметили, что A-83 не угрожает исследовательской станции «Хэлли-VI» Британской антарктической службы, которая находится на леднике Бранта.

По словам исследователей, постепенно разрушение плавучих шельфовых льдов Антарктиды ускоряет процесс соскальзывания материковых льдов континента в океан, что может спровоцировать существенное повышение уровня моря во всем мире.