Турецкая авиакомпания Turkish Airlines станет новым титульным спонсором английского футбольного клуба «Ливерпуль». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

С 2010 года титульным спонсором команды является британский банк Standard Chartered.

«С 1 июня 2027 года Turkish Airlines станет главным титульным партнером «Ливерпуля», объединив две организации с общим международным охватом и стремлением объединять людей по всему миру», — говорится в сообщении.

По информации портала The Athletic, контракт рассчитан на 5 лет на сумму более €350 млн. В истории Английской премьер-лиги (АПЛ) эта сделка является самой крупной.