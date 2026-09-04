Научные круги регулярно становятся свидетелями того, как рядовое археологическое открытие моментально превращается в повод для национального триумфа. История с пещерой «Агиту-3», где международные исследователи обнаружили следы жизнедеятельности человека возрастом 40 тысяч лет, мгновенно обросла газетными мифами и пылкими попытками удревнить современный этнос до глубин каменного века.

Смотреть на этот исторический паркур без ироничной улыбки просто невозможно. По логике авторов подобных публикаций, если Homo sapiens 40 тысяч лет назад додумался засунуть сухую жилу в ушко костяной иглы, то он автоматически прописался в реестре под конкретной современной национальностью. Наука скромно пытается напомнить, что 400 веков назад у человечества из документов были только мозоли и обсидиановое скребло, а до появления первых наций и административных границ оставалось еще порядка 39 тысяч лет, но кого волнуют такие скучные мелочи, когда нужно срочно выдать заголовки о древнейшей непрерывной цивилизации.

Особый градус исторического юмора заключается в том, как легко и непринужденно советские картографические решения XX века экстраполируются вглубь эпох. Зангезур, чья административная принадлежность перекраивалась в кабинетах большевиков в 1920–30-х годах, в современных газетных опусах неожиданно превращается в вечную и неизменную этнографическую гавань. По такой логике, древний обитатель пещеры, закончив сшивать шкуру первобытного оленя той самой газетной «иглой от сглаза», должен был немедленно встать на учет в местный сельсовет, застрелить мамонта и потребовать драмы.

Фантазия пропагандистов от истории не знает границ, поэтому обычная временная стоянка кроманьонцев подается как чуть ли не древнейший центр легкой промышленности и текстильной фабрики. Извлеченная норвежскими учеными ДНК древних растений моментально превращается в доказательство уникальной национальной медицины, хотя кроманьонцы просто жгли сухую траву, чтобы согреться и отпугнуть хищников. Но для авторов с развитым воображением любой пучок палеолитической осоки — это уже сформированная фармакология, переданная по наследству прямо через сорок тысячелетий.

В реальности бедный кроманьонец из «Агиту-3» даже не подозревал, какую сложную геополитическую миссию на него возложат спустя 400 столетий. Он просто искал пещеру потеплее, где нет сквозняков, и собирал травы для базовых бытовых нужд, пока европейские ученые через тысячи лет не пришли и не извлекли из его мусорной кучи ДНК древних растений. Но диванный агитпроп неумолим: если ты жил на Кавказе в палеолите, будь добр, оформляй древний паспорт и вставай в очередь за историческими приоритетами.

Отдельного внимания заслуживает то, как в подобных статьях средневековые христианские надгробия, персидские правители, магия от сглаза и первобытные обсидиановые ножи спрессовываются в один эклектичный винегрет. В один абзац умудряются упаковать легенды VII века и события эпохи оледенения, создавая у неискушенного читателя иллюзию, будто кроманьонцы строили трехпролетные арки, а потом сразу шли голосовать на выборы. Это не просто неуважение к исторической науке, а показатель глубочайшего кризиса, когда собственное эго приходится подпирать костями первобытных охотников.

В академической среде подобный подлог является не подделкой самого артефакта, а его дикой и неконтролируемой интерпретацией. Главный прием заключается в искусственной этнизации первобытнообщинного строя, когда находки эпохи верхнего палеолита автоматическим решением объявляются национальным достоянием конкретной современной Республики. При этом начисто игнорируются глобальные миграционные процессы, таяния ледников, изменения ландшафта и генетические сдвиги, перекроившие карту мира десятки раз.

Превращение скромного отчета международной экспедиции в сенсацию происходит по давно отработанному алгоритму локальной желтой прессы. Встретив в отчете упоминание «костяной иглы для сшивания шкур», репортер ловким движением пера превращает ее в «магический артефакт от сглаза», а сухой термин «метабаркодинг ДНК растений» переводит как «высокоразвитую древнюю фармакологию». Цифры в 40 000 лет и события средневековья пускаются через запятую, чтобы читатель окончательно потерял ориентацию во времени и поверил в вечность местного сельсовета.

В итоге получается замкнутый и крайне комичный информационный круг, из которого нет выхода. Ученые из Осло и Тюбингена публикуют строгий и сухой отчет в международных журналах, местная пресса переписывает его до уровня приключенческого фэнтези, а сетевые эксперты подхватывают газетный миф и бегут с ним в комментарии как с главным аргументом в исторических спорах.

Главное в этой истории — не останавливаться на достигнутом и продолжать раскопки с тем же небывалым энтузиазмом. Все мы с нетерпением ждем новых фундаментальных статей о том, как пещерные медведи палеолита подписывали первые международные договоры о границах, а австралопитеки вовремя сдавали декларации о доходах. Ведь если за дело берутся увлеченные авторы, то даже обычная палеолитическая стоянка древнего человека легко превращается в главную арену мировой этнографии.

Агиль Гахраманов