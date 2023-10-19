23-я Республиканская ярмарка пчеловодческой продукции началась 2 октября и завершится в это воскресенье – 22 октября. Проходит она недалеко от станции метро «Гянджлик» – ул. Фаталихана Хойского, 5 с 9 утра до 7 часов вечера. Организаторы – Министерство сельского хозяйства АР и Ассоциация пчеловодов Азербайджана.

Жители столицы ждали ее с нетерпением, ведь это возможность запастись медом в преддверие холодов, когда иммунитет особенно нуждается в поддержке. Но точную дату проведения многие не знали. Как говорят пчеловоды, событие рекламировалось очень слабо, а потому покупателей немного – меньше, чем в прошлом году. А между тем, на ярмарке действительно есть что посмотреть, попробовать и приобрести. 250 пчеловодов из разных уголков страны привезли свою продукцию. Большой интерес у посетителей к меду из Карабахского и Восточно-Зангезурского экономического районов, и стоит он дороже других – 40-50 манатов за кг. Но и у меда из остальных регионов немало почитателей. Цены на него – от 25 до 40 манатов за кг.

Пчеловод Наиля Аббасова из Гедабейского района привезла на ярмарку цветочный, лесной, горный мед. Она принимает участие в ярмарке не первый год, и в этот раз, по ее мнению, все проходит традиционно хорошо, но вот посетителей не так много, как хотелось бы.

«Хочется, чтобы это мероприятие привлекло к себе больше внимания. Вся продукция вкусная, полезная и натуральная – весь мед на ярмарке прошел лабораторную проверку», – говорит она #.

По словам пчеловода, в этом году урожай меда не такой хороший, как в предыдущие годы. В 2022 году он был в два раза больше. Погода подкачала – много дождей. Об этом говорят и другие пчеловоды.

Так, у Насими Гурбанова из Гахского района село Зарна урожайность составила всего 1/6 от прошлогодней цифры. Виной тому дожди, резкие перепады температуры, иногда она снижалась на целых 12 градусов, что отрицательно сказывалось на работоспособности пчел. На одну пчелиную семью пришлось– 4-5 кг меда, тогда как в прошлом году эта цифра была равна 18, в позапрошлом – 22 кг.

Он занимается пчеловодством 15 лет и на ярмарке уже в третий раз. По его словам, некоторые пчеловоды участвуют в этом мероприятии уже много лет и заработали себе уже определенную репутацию. У них есть клиенты, которые приходят целенаправленно купить мед у них. Но, Гурбанов уверен, что со временем новички тоже обрастут клиентской базой. Главное – предоставить людям качественный продукт. Пчеловод привез разнообразный мед, в том числе липовый.

«Некоторые считают, что липовый мед обязательно светлый, но на деле его цвет варьируется от светло-янтарного до темно-желтого. Есть липа, которая растет в лесу и та, что растет в горах. Мед с этих лип отличается и по диастазе, и по цвету. В нашей стране богатая флора и редко когда бывает монофлорный мед. Например, если в меде липы где-то 80-90 %, то его уже считают липовым. Скажем, липа есть и в моем горно-цветочном меде, но лишь в небольшом количестве. У этого меда отличный вкус – терпкий, вяжущий. Если говорить о монофлорном меде, то у меня есть мед из держидерева, который я получил, отвозя ульи на границу с Грузией, близ реки Алазань. У меня имеется и липово-каштановый мед, который можно назвать уникальным. Вообще, каштановый мед горчит, но у нас не конский каштан, а съедобный. Такой каштановый мед не так сильно горчит, но горечь все равно присутствует, а липа эту горечь смягчает. А вот мой цветочный мед – он с легкой кислинкой и с высоким диастазным числом 29,4. Чем выше диастаза – тем более качественный мед», – рассказывает пчеловод.

Можно ли отличить натуральный от ненатурального меда самостоятельно? По его мнению, нет. Однозначно можно сказать только сделав лабораторный анализ, и на ярмарке такую проверку весь реализуемый мед прошел.

Анастасия Жукова из Загаталы является молодым представителем семьи пчеловодов. Ей всего 17 лет, она участвует в ярмарке впервые и приехала сюда со своим отцом. «Он решил приобщить меня к своему делу, так что я ему сейчас активно помогаю. Мне понравилось на ярмарке – общение с новыми людьми, масса впечатлений, узнаешь много новой информации. Пчеловодство я люблю, но вообще я хочу посвятить себя спорту, а если получится, то совмещать», – делится девушка.

Она предлагает посетителям настойку прополиса, пчелиное молочко, крема, каштановый, майский, липовый и горный мед. Говоря о своем любимом меде, Анастасия выделяет горный:

«Расскажу о нашем меде: в майском – майские цветы, в каштановом – чистый каштан, в горном меде – 5% каштана, 15% липы, зверобой, боярышник и различные горные цветы, в липовом – только липа. Самый дорогой – каштановый. Его получили мало и он мало у кого есть. Вообще, у нас много полезной продукции. Вот, пчелиное молочко – это увлажняющий крем на основе продуктов пчеловодства. В нем содержится 15 таких ингредиентов. Он эффективен для кожи рук и лица, помогает бороться с морщинами. Настойка прополиса на спирту помогает при простуде».

Александра Милосердова тоже из Загаталы, но она постоянный участник ярмарки. Пчеловод отметила, что мероприятие удалось, но в целом год для пчеловодов выдался непростым, так как погода не благоприятствовала. Пришлось часто перевозить пчел с места на место. Летом как-то пошел крупный град. Из плюсов – получили несколько видов меда, таких как каштановый, липовый, держидерево, майский, лесной.

«Мы пытаемся получить мед и из верблюжьей колючки, но она несколько лет не выделяет нектар. А наши клиенты очень ждут его. У этого меда очень интересный вкус и запах, он вызвал ажиотаж и его раскупили на ура. Надеемся, что на следующий год нам наконец удастся получить этот мед. Интересно, что он кристаллизуется буквально в сотах, когда мы его привезли на ярмарку, он был почти полностью закристаллизован. А есть сорта меда, которые долго остаются в жидком состоянии. Например, каштановый мед – до 4-5 лет», – делится Милосердова.

Также она привезла на ярмарку разную продукцию пчеловодства, все свечи, например, уже раскупили.

«Цены на продукцию немного выше в этом году по сравнению с прошлым годом. Если раньше мы продавали мед от 25 манатов за кило, то сейчас – от 30 манатов. Мы понимаем покупателей, но и нас нужно понять. Лекарства, рамки, вощина – все подорожало. С 2018 года на протяжении пяти лет пчеловодам государство выплачивало субсидии и это была существенная помощь, сейчас приходится справляться без нее», – говорит пчеловод.