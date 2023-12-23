В ходе расследования дела об утечке секретных документов Пентагона выяснилось, что коллеги главного подозреваемого, военнослужащего Джека Тейшейры, предупреждали руководство о его странностях и маргинальном мышлении. Об этом пишет американская газета Washington Post.

«Джек Тейшейра (…) встревожил коллег по своему подразделению, которые беспокоились, что молодой компьютерный техник может (…) устроить перестрелку после того, как его попросили прекратить просмотр секретной информации, не имеющей отношение его работе», — говорится в публикации.

Сообщается, что Тейшейра часто обсуждал на работе свою любовь к огнестрельному оружию и говорил, что хотел бы приобрести больше оружия, включая автоматы, глушители и взрывчатку. Вместе с этим он мечтал о «жизни вне сети» на большом участке земли, где можно «взрывать вещи».

Подобные комментарии побудили одного из его коллег предупредить командира о том, что Тейшейра напоминает ему Теда Качински — террориста, известного как Унабомбер. Однако на это не было обращено должного внимания.

Считается, что Тейшейра совершил один из крупнейших за последние десятилетия слив сверхсекретных документов Пентагона, подробно описывающих конфликт на Украине, слежку США за союзниками и врагами, а также разведданные и аналитические материалы о горячих точках по всему миру.

16 июня подозреваемому в утечке секретных документов Тейшейре американские власти выдвинули официальное обвинение.

После этого он не признал себя виновным. (gazeta.ru)