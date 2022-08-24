Штаб-квартира НАТО в Брюсселе занялась производством меда в рамках участия в европейских экологических проектах. Об этом сообщается на сайте альянса.

Так, на территории штаб-квартиры размещено четыре улья, первые два из них вовсе появились в 2020 году. Число ульев было принято увеличить в связи с успешным производством меда в НАТО.

Согласно опубликованному заявлению, от каждого улья можно получить 80-100 килограммов меда за сезон, большая часть которого остается пчелам для поддержания жизнедеятельности.

«Пчеловоды НАТО собирают с каждого улья порядка 25 килограммов меда в год. Большая часть урожая на сегодня продана на благотворительном базаре в пользу поддержки отдельных местных и международных проектов», — говорит с сообщении.