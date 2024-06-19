Потеряв в Европе сотни разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием, Россия занялась активной вербовкой людей на местах, сообщило Федеральное управление по защите конституции Германии (BfV), выполняющее функции службы внутренней разведки. Методы для этого используются вполне традиционные – шантаж и подкуп, причем суммы порой платятся немалые – сотни тысяч евро на человека.

«Выплаты агентам показывают, что российские спецслужбы по-прежнему располагают огромными финансовыми ресурсами, которые используют для преследования своих целей», – говорится в годовом отчете BfV.

После начала войны в Украине европейские страны выслали около 600 российских дипломатов, примерно две трети из которых, как считается, были разведчиками. Но российские спецслужбы активно восстанавливают шпионскую сеть за счет как нелегалов, так и – прежде всего – привлечения местных жителей либо даже беженцев и мигрантов из Украины, Беларуси, России. Об этом свидетельствуют многочисленные аресты и немногочисленные пока еще случаи диверсий в Германии, Великобритании, Польше, странах Балтии.

Аналогичную деятельность агенты Кремля ведут в Германии, заявил на пресс-конференции руководитель BfV Томас Хальденванг (цитата по Reuters):