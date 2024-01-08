Стала известна личность одного из арестованных за шпионскую деятельность в Азербайджане в пользу Главного управления внешней разведки Франции.

Его зовут Мартин Риан.

Об этом 07 января 2024 года сообщил французский журналист армянского происхождения Лео Николян на своей официальной странице в социальной платформе «X» (бывший Twitter).

Он отмечает, что Мартин Риан был арестован в Баку 4 декабря. Генеральный директор ООО «Merkorama» Мартин Риан обвиняется в шпионаже. Его принудили к тайному сотрудничеству двое агентов Главного управления внешней разведки Франции, которые были высланы из Баку.

Гражданин Франции Мартин Риан в настоящее время находится под арестом в Баку.