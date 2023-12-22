За планом по ликвидации главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стоял 72-летний глава Совбеза России Николай Патрушев, рассказали The Wall Street Journal источники в западной и российской разведке.

По их словам, Патрушев начал предупреждать президента РФ Владимира Путин об угрозе, исходящей от Пригожина, еще летом 2022 года. Однако Путин долгое время игнорировал их, поскольку глава ЧВК добивался результатов на поле боя.

Но отношение президента к Пригожину изменилось в октябре 2022-го, когда главарь наемников позвонил в Кремль и в грубой форме заявил о нехватке боеприпасов, говорит бывший офицер российской разведки. Патрушев находился рядом с Путиным во время этого звонка и слышал, как бывший поставщик питания Минобороны отчитывает президента. Он воспользовался этим случаем, чтобы убедить Путина отодвинуть от себя Пригожина.

К лету 2023 года Кремль фактически объявил о планах ликвидировать ЧВК «Вагнер», приказав всем наемникам заключить контракты с Минобороны РФ. Это вынудило Пригожина устроить вооруженный мятеж, захватить штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и 23 июня объявить марш 25-тысячной армии на Москву.

Путин в это время находился в своей резиденции далеко за пределами столицы. Вместо него управление в свои руки взял Патрушев. Он организовал «шквал» телефонных звонков, чтобы дозвониться до Пригожина и убедить его отказаться от похода на Москву. В том числе он пытался связаться с главой ЧВК через симпатизирующих ему офицеров. Но все звонки из Кремля Пригожин оставил без ответа.

Патрушев также искал посредников для переговоров с главой ЧВК в Казахстане и Беларуси. Белорусский президент Александр Лукашенко согласился помочь. В течение следующих часов он связывался с Пригожиным несколько раз и передал ему сформулированное Патрушевым предложение: если глава ЧВК прекратит марш на Москву, ему и его людям будет разрешено переехать в Беларусь.

Пригожин принял условия сделки и свернул вооруженный мятеж. В следующие два месяца он исчез из публичного пространства и свободно совершал деловые поездки между Беларусью, Россией и Африкой. Кремль ему не препятствовал. При этом за главой ЧВК пристально следили, говорит бывший руководитель резидентуры ЦРУ Рольф Моуотт-Ларссен.

В начале августа, когда большая часть чиновников ушла в отпуск и покинула Москву, Патрушев поручил своему помощнику приступить к разработке операции по ликвидации Пригожина, говорит бывший офицер российской разведки. Позже секретарь Совбеза показал Путину разработанный план, против которого президент не стал возражать, утверждают источники в западной разведке.

Через несколько недель Пригожин вернулся из Африки и ждал в московском аэропорту, когда инспекторы безопасности завершат проверку его частного самолета для вылета в Петербург. По словам представителя западной разведки, именно во время этой задержки под крылом бизнес-джета Embraer Legacy 600 была заложена небольшая бомба.

Согласно официальной версии, спустя полчаса после взлета самолет начал стремительно терять высоту и разбился в Тверской области недалеко от деревни Куженкино. Путин рассказал о версии следствия, согласно которой на борту могла быть взорвана ручная граната, а пассажиры могли быть в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Тесты ДНК подтвердили, что Пригожин погиб в авиакатастрофе. Его похороны прошли в закрытом режиме на Пороховском кладбище Петербурга. (moscowtimes.ru)