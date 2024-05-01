Председатель Европейского совета Шарль Мишель сделал поразительное «открытие». По его словам, иногда в Брюсселе наблюдаются двойные стандарты в ходе принятия решений среди государств – членов сообщества. «Я всегда, и меня за это критиковали, старался, чтобы все были равны, – сказал политик в интервью испанской газете El Mundo. – Иногда в пузыре Брюсселя есть пренебрежение, наблюдаются двойные стандарты».

Как считает Мишель, Европейская комиссия не может быть политизированным органом, она должна уважать нейтралитет и объективность. Комментируя вопрос расширения ЕС, глава Евросовета подчеркнул важность того, что в 2004 году в состав сообщества вошли новые члены. «Если бы в феврале 2022 года нас было всего 15 [членов], это был бы кошмар», – сказал он. По его версии, если бы 20 лет назад ряд стран не вошел бы в ЕС, в этих государствах возник бы «новый железный занавес». Тем не менее Мишель признал, что в Евросоюзе «существует растущая проблема» с принятием единогласных решений.

Как считает глава Евросовета, следующее расширение ЕС станет историческим моментом. «Украине понадобится особый переходный период, потому что это особый, уникальный случай из-за ее размеров, из-за сельского хозяйства, из-за войны», – добавил он. И это было забавно слышать. Потому, что снова не было никакой конкретики в вопросе дат, когда Украину примут в ЕС и НАТО- это именно то, чего так давно и настойчиво просят нынешние и прежние власти Украины.

При этом, конечно же, ныне перед официальным Киевом стоят куда более важные, с точки зрения сиюминутного исполнения, задачи. Мы же регулярно слышим о том, что российские оккупанты подвергают ракетным ударам мирные украинские города. В последние дни под мощными атаками оказалась мирная Одесса. В этой связи напомню, что еще в середине апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к членам Евросовета и участникам министерской конференции по Украине Всемирного Банка.

«Конечно, ПВО и фронт – это ключевой приоритет. Сейчас такое время, которое нужно всем в Европе, в свободном мире использовать для укрепления – ради большего производства оружия, ради большего снабжения оружием, вообще ради решительности. На решимости держится нормальная жизнь мира, и Европа точно может не проиграть это время ради нашей общей безопасности», — сказал он в видеообращении.

При этом, уж коли Шарль Мишель поднял тему «двойных стандартов», могу напомнить ему об истории армяно-азербайджанского конфликта, который как раз и является ярчайшим примером того явления, которым решил вдруг озаботиться председатель Европейского совета. Вынужден напомнить, что более четверти века 20% территории Азербайджана находились пол армянской оккупацией. В ее результате более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Армения проигнорировала четыре известные резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, в которых содержалось требование о безоговорочном выводе всех незаконных армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий Азербайджана. Но, никаких санкций против Армении не было принято. наоборот, Госдеп США, в год оккупации Шуши и в год совершения Геноцида в Ходжалы, принял известную 907-ую поправку.

Но не было возмущения Шарля Мишеля по этом поводу. И по поводу провокационных заявлений нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который верещал, что «Карабах-это Армения и точка»,председатель Европейского совета также не высказывался. Наконец, он никак не осудил то, что приказу Пашиняна, в ходе 44-дневной войны, по Гяндже, Барде и Мингечевиру были нанесены ракетные удары. В их результате погибли и получили ранения сотни мирных жителей Азербайджана. Но снова мы не увидели санкций против Армении.

Наоборот, после блестяще проведенной анти-террористической операции в Карабахском экономическом регионе нашей страны, мы увидели откровенные провокации со стороны Европарламента и ПАСЕ. Так что, уж коли Шарль Мишель решил сказать «а», то надо бы ему сказать и «б». Имя,Шарль, имя! Все тех, кто проводил политику пресловутых «двойных стандартов» в отношении Азербайджана. И всех, кто помалкивал, глядя на все это, и молчит до сих пор. В их число, кстати, входит и сам Шарль Мишель. Он не разу открыто не обвинил Армению в совершенных ею преступлениях. А при таком раскладе, все его сетования на «двойные стандарты» звучат , мягко говоря, нелепо.