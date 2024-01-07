Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может стать временным президентом Совета Европейского Союза (Евросовета).

Информацию об этом распространило «Politico». Отмечено, что причиной этого является участие президента Совета ЕС Шарля Мишеля в качестве кандидата на выборах в Европарламент, которые состоятся в июне.

В своем заявлении для бельгийских СМИ Шарль Мишель отметил, что досрочно покинет свой пост, чтобы принять участие в выборах.

Отмечено, что в случае избрания Мишель вступит в должность в Европарламенте в середине июля. Поэтому лидеры ЕС должны как можно скорее определить его преемника.

Если лидеры ЕС не смогут договориться в этом вопросе, то пост президента Совета ЕС будет доверен на 6 месяцев премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который в июле станет председателем Совета ЕС на ротационной основе.

Хотя Шарль Мишель, срок полномочий которого истекает в ноябре этого года, имеет право уйти в отставку и участвовать в парламентских выборах, отмечено, что такая ситуация нежелательна для лидеров ЕС и оказывает на них дополнительное давление.