Экстренный саммит Европейского союза (ЕС) по согласованию и корректировке многолетнего бюджета ЕС до 2027 года с целью выделения помощи Украине в €50 млрд пройдет 1 февраля. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, пишет ТАСС.

«Внеочередной саммит ЕС по многолетнему бюджету пройдет 1 февраля. Чтобы утвердить помощь Украине нам нужно еще немного времени. Это необходимо, чтобы убедить Венгрию», — отметил он.

Ситуация осложнилась тем, что лидеры ЕС провалили обсуждение многолетнего бюджета и дополнительных взносов стран ЕС для формирования программы помощи Украине в €50 млрд до 2027 года. Первоначально решение собирались принять на саммите, проходившем 14-15 декабря.