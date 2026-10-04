Иран сохранил цепочки поставок для производства баллистических ракет и других вооружений. Об этом сообщил советник командующего Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Балали, передает «Аль-Джазира».

По словам господина Балали, все компоненты для ракет производятся внутри страны и даже могут поставляться на экспорт. Он отметил, что у Ирана нет проблем с оборонным производством, и республика может продолжать конфликт «столько, сколько потребуется».

«Поскольку мы сами выступаем и разработчиками, и производителями этих систем, а также понимаем оперативные требования, мы постоянно работаем над внедрением инноваций»,— отметил генерал КСИР. Он добавил, что Иран при производстве вооружения опирается на собственные возможности и оперативные требования.

Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что ему предстоит принять решение по конфликту с Ираном. По словам господина Трампа, он разрешится «по-хорошему или по-плохому». Bloomberg со ссылкой на источники писал, что власти Ирана готовятся к новым масштабным ударам вооруженных сил США.